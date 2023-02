PL vai discutir nome de Salles para Comissão de Meio Ambiente da Câmara

Deputado federal Ricardo Salles (PL-SP) é cotado pelo seu partido para presidir a Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados (foto: Anny Posse / Câmara dos Deputados)

A bancada do Partido Liberal (PL) marcou, para quarta-feira da próxima semana (15/02), às 15 horas, uma reunião em que discutirá o nome de Ricardo Salles (PL-SP) para presidir a Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados.A informação foi confirmada ao Correio por um dos parlamentares do partido. Caso seja confirmado, o líder da legenda na Casa, Altineu Côrtes (PL-RJ), irá repassar o nome a Arthur Lira (PP-AL), presidente da Câmara, para formalizar a indicação. Este é o rito habitual.À reportagem, o parlamentar afirmou que o nome de Salles é visto como ideal dentro do PL, “pois ele já foi ministro da área e tem conhecimentos sobre o tema”. Questionada sobre o suposto envolvimento com denúncias da devastação dos povos ianomâmis, em favor do garimpo ilegal em Roraima, e de favorecimento à extração ilegal de madeira, o parlamentar disse que a reunião vai discutir “todos esses aspectos” e que, por ora, o ainda candidato julgar se está disposto a ocupar a vaga.

O Correio tenta contato com a assessoria de Salles para ouvir mais detalhes sobre o possível cargo. O espaço segue aberto para futuras manifestações.