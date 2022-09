Ricardo Salles é recebido com canto pró-Lula durante campanha em São Paulo

Ricardo Salles (PL) é recepcionado aos gritos de "olê, olê, olá, Lula! Lula!" durante ato de campanha. (foto: Reprodução/Instagram)

O ex-ministro do meio ambiente Ricardo Salles (PL) foi recebido por apoiadores de Lula quando fazia um ato de campanha em São Paulo na manhã deste domingo (18/9).





Ainda prefiro essa, Ricardo. Repare nessa receptividade no bairro Higienopolis?? %uD83E%uDDD0%u263A%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 pic.twitter.com/BMvP4oJREg %u2014 Aquário com ascendente em artes! (@EtsVivemEmMarte) September 18, 2022

Imagens compartilhadas na internet mostram o momento em que Salles é saudado com gritos de "olê, olê, olê, olá, Lula, Lula" por eleitores. A cena aconteceu na esquina das ruas Dona Veridiana e Canuto do Val, no bairro de Santa Cecília.





Candidato a deputado estadual, Tomé Abduch (Republicanos) acompanhava o ministro no momento em que tudo aconteceu.



Em vídeo, Salles cumprimenta os eleitores, que respondem fazendo a letra L com os dedos. Um homem chega a fazer um sinal feio para o ministro na gravação. Salles é candidato a deputado federal pelo mesmo partido do presidente Jair Bolsonaro, principal rival de Lula na disputa pela presidência.



Na manhã deste domingo, bandeiras em apoio a diferentes candidatos podiam ser vistas na Avenida Paulista, no Parque do Ibirapuera e outros pontos da cidade.