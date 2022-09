Ricardo Salles atropela motociclista e não presta atendimento

Ricardo Salles atinge moto de entregador de aplicativo e vai embora sem prestar atendimento (foto: Reprodução)

ricardo salles atropleando trabalhador e não prestando socorro, suco de brasil pic.twitter.com/nEGjmVSpJ6 %u2014 bruna . (@brnacnha) September 2, 2022

O ex-ministro e candidato a deputado federal Ricardo Salles (PL) atropelou um motociclista de aplicativo em São Paulo.Um grupo protestava em frente a um local onde o político estava, e, ao acelerar o carro, Salles bateu em uma moto.O entregador conseguiu escapar ileso do acidente. Salles não parou para prestar atendimento ao trabalhador.Esta é a segunda confusão que o ex-ministro se envolve em menos de uma semana. Durante o debate com os candidatos à presidência, realizado na Band, no último domingo (28/8), o bolsonarista teve uma discussão com o deputado federal André Janones (Avante), após chamar Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de "mentiroso".