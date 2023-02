CGU vai analisar 234 sigilos impostos no governo Bolsonaro

A Controladoria-Geral da União (CGU) vai analisar 234 casos de sigilo impostos pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Na avaliação do órgão, os sigilos são considerados "indevidos" e a análise dos processos vai ocorrer nos próximos dias. O anúncio foi feito ministro da CGU, Vinícius de Carvalho, em coletiva de imprensa, em Brasília, nesta sexta-feira (3/2).

Entre alguns dos sigilos que serão analisados, estão os temas de segurança pública e informações pessoais. A análise dos processos ocorre após um decreto assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no dia da posse, que pede a revisão dos sigilos de 100 anos impostos pelo governo Jair Bolsonaro.

Conforme a CGU, são 111 processos referentes a segurança nacional; 35 sobre segurança do ex-presidente e familiares; 49 de informações pessoais; 16 de atividades de inteligência; e 23 classificados como 'outros'.

De acordo com a CGU, nos quatro anos de governo Bolsonaro, 64,5 mil pedidos via Lei de Acesso à Informação (LAI) foram negados . O argumento era de que as informações não podiam ser passadas por questões de "segurança".