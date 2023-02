Mário Furacão, empresário bolsonarista, é preso por atos golpistas

Mário Furacão gravou vídeo dentro do Planalto no dia da invasão do Congresso Nacional (foto: Reprodução/Redes Sociais)



O empresário bolsonarista é alvo da quarta fase da Operação Lesa Pátria, que tem o objetivo de identificar participantes, financiadores ou apoiadores os atos terroristas que levaram à depredação do Congresso Nacional, do STF e do Palácio do Planalto em Brasília, no dia 8 de janeiro. Lucimário Benedito Camargo, conhecido como Mário Furacão, foi preso preventivamente pela Polícia Federal (PF), na manhã desta sexta-feira (3/2), em Rio Verde, Goiás.









"O povo não vai deixar ladrão governar o país, nem narcotraficante e nem muito menos comunista", diz o bolsonarista em outro trecho.

Ex-presidente da CDL



Mário Furacão era presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) de Rio Verde (GO). De acordo com a entidade, Furacão informou em dezembro do ano passado que iria renunciar o cargo de presidência da CDL.

Sabendo da participação do empresário nos atos de vandalismo do Congresso Nacional, em Brasília, a entidade publicou uma nota de repúdio.





O novo presidente da CDL de Rio Verde, Carlos Alberto Caxeta, assumiu o cargo nessa quinta-feira (2/2). Ele era o vice-presidente da entidade.

Operação da PF





Hoje, os mandados são cumpridos nos estados de Rondônia, Goiás, Espírito Santo, São Paulo, Mato Grosso, além do Distrito Federal.





Até as 10h40, a polícia não informou se os outros dois suspeitos já foram presos.