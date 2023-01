Carlos Bolsonaro sobre o governo do pai: 'Nunca deixou ninguém para trás'

Carlos Bolsonaro usou as redes sociais para destacar 'Auxílio Brasil' (foto: Nelson Almeida/AFP)

Quase um mês depois do fim do mandato do governo Bolsonaro, o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), filho '02' do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), usou as redes sociais, na manhã deste domingo (29/1), para destacar uma das ações do governo do seu pai. Para ele, Bolsonaro nunca deixou os brasileiros desamparados, mesmo em momentos difíceis, como durante a pandemia da COVID-19.