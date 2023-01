Janones sobre yanomamis: 'Bolsonarismo representa morte e destruição'

Via redes sociais, Janones relembrou os gastos feitos com o cartão corporativo de Bolsonaro em um restaurante de Roraima, mesmo estado em que os yanomamis estão em situação de desnutrição. Em apenas um dia, em 2021, foram gastos R$ 104 mil em um pequeno estabelecimento de Boa Vista (RR). De acordo com a dona do restaurante, esse montante foi utilizado para comprar “marmitas”.