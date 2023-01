Cartão corporativo: gasto de um dia em refeições daria para 6 mil marmitas

Gastos do cartão corporativo de Bolsonaro, que estavam em sigilo, foram disponibilizados pela Lei de Acesso à Informação (LAI) (foto: Isac Nobrega/PR) Dados do cartão corporativo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) apontam um gasto de R$ 109 mil em um único dia, no restaurante “Sabor de Casa”, um pequeno estabelecimento em Boa Vista, Roraima. A compra foi feita no cartão corporativo dedicado ao ex-mandatário em 26 de outubro de 2021 e é um dos gastos que estavam em sigilo e foram disponibilizados pela LAI (Lei de Acesso À Informação).





Na ocasião, Bolsonaro desembarcou em Boa Vista em torno das 9h40. Por lá, o ex-presidente visitou um abrigo para imigrantes venezuelanos e participou de um encontro com indígenas. Mais tarde, almoçou com o comando do Exército na região e participou de um culto de comemoração pelo aniversário da Igreja Assembleia de Deus. Ele voltou a Brasília no fim da tarde.









No entanto, com o valor gasto no cartão corporativo de Bolsonaro no estabelecimento, teria sido possível adquirir cerca de 6,4 mil marmitas de R$ 17 ou 4,7 mil marmitas de R$ 23. E, caso quisessem comer o frango assado, daria 2,1 mil encomendas do prato carro-chefe.

De acordo com o portal UOL, que conseguiu falar com a dona do estabelecimento, chamada Roberta Rizzo, a compra foi feita pela equipe de Bolsonaro e seria entregue à equipe de segurança.





"Eles solicitaram almoço e uns kits de lanche para atender à equipe de segurança. Era um kit bem completo, com pão, queijo, presunto, fruta, água e biscoito", disse Rizzo.





A empresária foi questionada se o valor da despesa divulgada pelo governo poderia estar errado e Roberta afirmou que o valor de R$ 109 mil não era estranho. Além disso, ela disse que o serviço seguiu o “padrão de preços da cidade”.





"Não lembro exatamente a quantidade, mas foi um serviço que entregamos direitinho e que seguiu o padrão de preços da cidade", afirmou.

55 mil em um único dia em padaria

Outro gasto polêmico do cartão corporativo de Bolsonaro foi em uma padaria. Somente neste estabelecimento, em um único dia, o ex-presidente gastou R$55 mil.

O valor foi registrado no estabelecimento registrado com o nome 'Padaria e Conf. Berços do Ipanem LTDA.A' no dia 26 de maio de 2019. Foram contabilizados pela reportagem do Estado de Minas 47 compras referentes a padaria.







Dentre elas, o estabelecimento citado aparece 20 vezes. Ao todo, eles receberam pelo cartão corporativo da Presidência da República mais de R$ 360 mil. Ao todo, as despesas referentes a padaria chegam a R$ 565 mil.