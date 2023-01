Sigilo quebrado: veja quem visitou Michelle Bolsonaro no Alvorada

Sigilo de 100 sobre visitas de Michelle foi quebrado por Lula no primeiro dia do mandato (foto: AFP) Pastor, cabeleireira, diretora responsável por deficientes e estilista: essas foram as pessoas que mais visitaram a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro, quando ela ainda exercia a função no Palácio da Alvorada.





O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), liberou, nesta quarta-feira (11/1), a lista de pessoas que estiveram no Alvorada para visitar a mulher do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A lista estava sob sigilo de 100 anos decretado pelo ex-chefe do Executivo federal.





Ao todo, 565 pessoas estiveram na residência oficial da Presidência da República para ver Michelle entre 2021 e 2022. A lista foi divulgada pelo jornal “O Estado de S. Paulo”.





A pessoa que mais esteve no palácio para encontrar a ex-primeira-dama foi a diretora de Acessibilidade e Apoio a Pessoas com Deficiência do Ministério da Educação, Nídia Limeira de Sá.

De acordo com o documento, Nídia esteve no Alvorada 51 vezes. A pauta de acessibilidade era a favorita de Michelle quando ainda era primeira-dama. Na posse do marido, ela ganhou evidência ao fazer um discurso em libras.





O segundo maior visitante de Michelle foi um pastor. Claudir Machado, da Igreja Batista Atitude em Brasília, esteve no Alvorada 31 vezes.





Juliene Cunha, cabeleireira da primeira-dama, esteve 24 no Palácio e Cynara Boechat, estilista, esteve no local 5 vezes.



Sigilo quebrado





A quebra do sigilo das visitas de Michelle Bolsonaro já havia sido solicitada por cidadãos por meio da Lei de Acesso à Informação, mas a solicitação foi negada.





Lula assinou no seu primeiro dia de mandato a revisão dos sigilos decretaro pelo ex-presidente.





No caso dos visitantes da ex-primeira dama, o GSI (Gabinete de Segurança Institucional) tomou a iniciativa e liberou os documentos antes de a Controladoria terminar a análise.