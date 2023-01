STF tem maioria para manter prisão de Torres e afastamento de Ibaneis

Gilmar Mendes acompanhou o relator e deu parecer favorável à prisão de Anderson Torres e ao afastamento de Ibaneis Rocha (foto: Reprodução/Agência Brasil)

O plenário virtual do STF (Supremo Tribunal Federal) avalia nesta quarta-feira (11) as decisões do ministro Alexandre de Moraes sobre o afastamento do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), e a prisão do ex-secretário de Segurança Pública Anderson Torres