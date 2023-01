Lula chama golpistas de 'pessoas alopradas': 'A eleição acabou'

O presidente Lula (PT) chamou nesta quarta-feira (11) de "pessoas alopradas" os apoiadores do antecessor Jair Bolsonaro (PL) que invadiram no último domingo (8) a Praça dos Três Poderes, em Brasília. A declaração de Lula foi dada durante reunião com o deputado federal Arthur Lira (PP-AL), presidente da Câmara dos Deputados, e demais parlamentares.