Lula derruba sigilo de visitas recebidas por Michelle Bolsonaro

Michelle Bolsonaro durante evento no Palácio do Planalto em abril de 2020 (foto: Carolina Antunes/Presidência da República)

Promessa de campanha do presidente Lula (PT) em 2022, quando era candidato à Presidência da República, a lista de sigilos com 100 anos de duração do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) começam a cair. O primeiro item diz respeito à quantidade de visitas recebidas por Michelle Bolsonaro, ex-primeira-dama, 2021 e 2022, últimos dois anos de mandato do marido.