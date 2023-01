Dino sobre condição dos yanomami: "Fortes indícios de genocídio"

O Governo Federal pretende decretar calamidade pública pela situação que a Terra Indígena (TI) Yanomami, em Roraima (foto: José Cruz/Agência Brasil)

Emergência de saúde

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, afirmou neste sábado (21/1), por meio das redes sociais, que vai determinar a abertura de um inquérito policial para apurar a situação dos povos indígenas Yanomami, em Roraima.Segundo ele, "há fortes indícios de crime de genocídio" diante dos "sofrimentos criminosos impostos aos yanomami". O ofício deve ser enviado na segunda-feira (22/1).Dino esteve em Roraima neste sábado (21/1), ao lado do presidente Lula, para ver de perto a situação dos indígenas. O povo da região vive uma crise sanitária que já resultou na morte de 570 crianças por desnutrição e causas evitáveis, nos últimos anos.Nesta sexta-feira (20/1), o Ministério da Saúde declarou emergência de saúde pública no território indígena Yanomami. A terra é a maior do país, em extensão territorial, e sofre com a invasão de garimpeiros.No ano passado, 99 crianças do povo Yanomami morreram devido ao avanço do garimpo ilegal na região, segundo divulgado pelo Ministério dos Povos Indígenas. As vítimas foram crianças entre um a 4 anos.Além disso, em 2022, foram confirmados 11.530 casos de malária na região. Desde a última segunda-feira (16/1), equipes do Ministério da Saúde se encontram no território indígena Yanomami.Ontem (20/1), Lula instituiu o Comitê de Coordenação Nacional para Enfrentamento à Desassistência Sanitária das Populações em Território Yanomami . O objetivo do grupo é discutir as medidas a serem adotadas e auxiliar na articulação interpoderes e interfederativa.