Anderson Torres recebe atendimento psicológico na prisão

O ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal e ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, está abalado na prisão e precisou de ajuda psicológica. Torres, que está preso desde sábado (14/01), em Brasília, recebeu, na terça-feira (17/01), a visita de uma psicóloga no 4º Batalhão da Polícia Militar.

Anderson Torres recebeu visitas de uma psicóloga e do seu advogado na terça-feira (17/01)

Segundo informações do jornal O Globo, o ex-ministro não tem conseguido “superar o abatimento” desde que foi informado sobre a ordem de prisão, expedida pelo ministro Alexandre de Morais, do Supremo Tribunal Federal (STF), por suspeita de ter facilitado os atos terroristas do dia 8 de janeiro.