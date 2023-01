Nikolas pede que Moraes avalie prisão de Dino: 'omissão intencional'

O deputado federal eleito Nikolas Ferreira (PL-MG) (foto: Nikolas Ferreira/Instagram/Reprodução) O deputado federal eleito Nikolas Ferreira (PL-MG) declarou nas redes sociais, nesta quarta-feira (11/1), que encaminhou uma notícia-crime ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, sugerindo que seja apurada uma suposta omissão do ministro da Justiça e da Segurança Pública, Flávio Dino, após os ataques terroristas em Brasília no último domingo (8/1).

Pedido de CPI contra Flávio Dino





Na mesma toada, o deputado federal Evair Vieira Melo (PP-ES) acredita que houve “omissão e falta de responsabilidade”, pois, segundo ele, Flávio Dino – “apesar de ter ciência prévia e privilegiada sobre o que poderia ocorrer no último domingo – assistiu de camarote os atos de violência e destruição, sem nada fazer”.

Logo, o parlamentar bolsonarista requereu a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar as responsabilidades do ministro. “Mesmo tendo todas as condições técnicas e operacionais, ele não tomou nenhuma providência em tempo hábil para evitar ou conter os tristes episódios ocorridos em Brasília, em 8 de janeiro”, afirma.

“O importante agora é apurar cuidadosamente esses fatos e acompanhar a situação humanitária das pessoas que se encontram recolhidas em espaços, que são verdadeiros campos de concentração”, complementa o deputado em relação aos terroristas capturados pelas autoridades policiais.

Infiltrados





Sugerindo uma suposta prevaricação de Flávio Dino diante da invasão à Praça dos Três Poderes, o deputado federal por Minas Gerais reeleito Marcelo Álvaro Antônio (PL-MG) avalia que o ministro “precisa imediatamente pedir a renúncia” . O parlamentar ainda suspeita de infiltrados em meio aos atos, embora não tenha qualquer prova disso.

Flávio Dino e a constante oposição ao bolsonarismo

Nas redes, o ministro ainda não comentou sobre as acusações, mas mantém o tom de forte oposição ao bolsonarismo. Antes mesmo dos ataques em Brasília no domingo, ele chegou a qualificar os “acampamentos patriotas” de “incubadoras de terroristas”. A declaração foi dada em 25 de dezembro, após artefatos explosivos serem encontrados e desativados Esquadrão de Bombas da Polícia Militar do Distrito Federal próximo ao Aeroporto de Brasília.

Hoje, no Twitter, Dino escreveu que nos últimos dias participou de “reuniões com os chefes dos poderes, governadores, dirigentes policiais, comandantes militares e outras autoridades, sempre visando proteger a democracia brasileira contra o terrorismo e o golpismo”.

Em outra publicação, o ministro declarou que “diante do crescimento de atos terroristas no Brasil, inclusive atingindo o Distrito Federal, o Ministério da Justiça vai ouvir especialistas e fazer consulta pública sobre propostas legislativas que fortaleçam a atuação institucional dos 3 Poderes”.