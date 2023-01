Terrorista bolsonarista de Sete Lagoas se defende nas redes

Sara Sany chegou a fazer uma provocação ao ministro do STF Alexandre de Moraes durante sua participação na invasão de Brasília (foto: reprodução / redes sociais)

Após publicar vídeos durante a invasão à Brasília, a bolsonarista Sara Sany fez um desabafo em seu perfil no Facebook. A terrorista mora em Sete Lagoas, na região Central de Minas, e se diz defensora dos animais. Ela foi identificada por perfis no Twitter.

“Muito antes da lamentável depredação feita por infiltrados, a narrativa na nossa esquerda porca já estava montada contra nós, cidadãos que trabalham e produzem para manter este Estado opressor que insistem em defender como Estado de Direito”, publicou.

A publicação ainda diz que Sara não vai abandonar o movimento. “Aconteça o que acontecer, eu sei pelo que estou lutando: Deus, pátria, família e liberdade”, afirmou. A postagem termina com uma frase religiosa: “Oh Virgem Dolorosíssima, vossas lágrimas derrubaram o império infernal”.

Sara culpou a depredação a "infiltrados" e criticou a cobertura da imprensa (foto: Reprodução / redes sociais)

Apesar de tentar afirmar que não tem nada a ver com a destruição de Brasília, internautas rechaçaram a coordenadora de projetos nos comentários. “Seu lugar é na cadeia. E não vem depois com o papo de que foi iludida ou enganada. Fez, agora assuma as consequências”, disse um perfil.

Leia também: Perfil que denuncia terroristas chega a 1,1 milhão de seguidores em 24h

Terrorista identificada

Sara Sany fez uma série de postagens durante o movimento bolsonarista de domingo (8/1). Nos primeiros vídeos, ela diz que os participantes iriam esperar sentados o comando dos líderes do movimento. “Vamos ver o que a gente vai fazer, mas o mais importante é que está todo mundo rezando, ninguém quer briga, ninguém quer confronto”, disse um um story.

Em seguida, a mulher filma os bolsonaristas correndo e subindo a rampa do Congresso Nacional. “Pessoal, invadimos. A polícia chegou, mas a gente enfrentou mesmo assim. A gente está aqui em cima”, registrou. As imagens circulam nas redes sociais:

E esta golpista da minha cidade Sete Lagoas-MG se chama Sara Sany e ainda se diz ambientalista %uD83E%uDD2E pic.twitter.com/VVZip3pZiu %u2014 Julio Meza %uD83C%uDDF5%uD83C%uDDFE %uD83D%uDC2C (@JullitoMeza) January 9, 2023

Sara Sany, de Sete Lagoas/MG pic.twitter.com/t2kx7PJtdR %u2014 Lula lover (@giu__rocha) January 9, 2023