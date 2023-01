Celina Leão diz que Ibaneis recebeu informação 'equivocada' sobre ataques

Celina Leão assumiu o governo do DF no lugar de Ibaneis Rocha (foto: Câmara dos Deputados) Durante reunião do presidente Lula (PT) com governadores, nesta segunda-feira (9/1), após vandalismos ocorridos na Praça dos Três Poderes por bolsonaristas extremistas, a vice-governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão (PL), afirmou que o governador do DF afastado, Ibaneis Rocha (MDB), recebeu informações equivocadas sobre os atos.

"Tive a oportunidade de acompanhar com ele e o ministro Flávio Dino, e não saí do Ministério da Justiça até que todos os poderes tivessem minimamente controlados", afirmou, durante o encontro.





A vice-governadora lamentou os atos de vandalismo registrados nesse domingo (8/1) na capital federal, e reforçou que o governo do DF defende a democracia. "Assisti as cenas do plenário e é muito doloroso para nós que participamos da democracia. É o momento da classe política, independente de ideologia, se posicionar", acrescentou.

"Não tem participação de Ibaneis"

Em outro momento, a governadora do DF em exercício comentou que havia ameaça de bomba e ameaça de incêndio enquanto tentava controlar a situação junto do ministro Secretaria de Relações Institucionais Alexandre Padilha.

"A realidade é que todas as informações que foram repassadas ao próprio governo, partiram de forma equivocada. Acho que no bojo do inquérito, isso vai ficar bem claro e as pessoas vão ser punidas. Temos certeza que não tem a participação de Ibaneis”, disse Celina, para os demais governadores, ministros de governo, ministros do STF e presidência da República.

Celina reforçou que a democracia não vai tolerar comportamentos terroristas na capital federal, e que tem mantido relação com os ministros do governo. A governadora também disse que foi criado o gabinete de ordem pública, formalizando o convite para todos os poderes.

“O Governo do Distrito Federal não irá tolerar na capital federal vandalismo e atos terroristas que aconteceram ontem”, disse. Lula e os governadores aplaudiram.





