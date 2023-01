Zema: PM 'intensificou proteção' em prédios públicos de Minas Gerais

Zema em pronunciamento antes de tomar posse novamente como governador de Minas, em 1º de janeiro de 2023 (foto: Jair Amaral/EM/DA Press)

Romeu Zema (Novo), governador de Minas Gerais, afirmou nesta segunda-feira (9/1) que a Polícia Militar "intensificou a proteção" em prédios de instituições públicas e também nas sedes dos veículos de imprensa do estado. A promessa ocorre um dia depois de Congresso Nacional, Palácio do Planalto do Planalto e Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília, no Distrito Federal, serem invadidos por apoiadores de Jair Bolsonaro (PL), ex-presidente da República.