Vista como aliada de Bolsonaro, Meloni pede 'respeito' à eleição no Brasil

Os ataques terroristas realizados por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) às sedes dos Três Poderes, em Brasília, neste domingo (8/1), foram vistos com preocupação por líderes europeus e pela embaixada americana.

Considerada aliada de Bolsonaro, a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni compartilhou uma postagem do vice-primeiro-ministro do país, Antonio Tajani, no qual ele afirma acompanhar com preocupação as invasões no Brasil.