Lula sobre atos terroristas no DF: 'Vândalos serão encontrados e punidos'

Lula decretou intervenção federal na segurança do Distrito Federal após atos de vandalismo ao Congresso Nacional (foto: Reprodução/Youtube)

No pronunciamento sobre os atos antidemocráticos que aconteceram no Congresso Nacional, no Palácio do Planalto e no Supremo Tribunal Federal (STF) neste domingo (8/1), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que os bolsonaristas extremistas serão "encontrados e punidos".