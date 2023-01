Lula em primeira reunião com ministros: 'Este será o mandato da minha vida'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deu início à primeira reunião ministerial com os 37 dirigentes da nova Esplanada. Em discurso transmitido no começo do encontro, nesta sexta-feira (6/1), o petista apontou a tarefa de unificar o Brasil e acabar com o ódio, e prometeu fazer "a mais importante aliança com o Congresso" feita por ele.

“Nós estamos de volta com o compromisso de unificar o povo brasilerio, acabar com o ódio esse país. Nossa tarefa é uma tarefa árdua e nobre porque precisamos entregar o país melhor, mais saudável, do ponto de vista da saúde, da geração de empregos, da educação e da civilidade. Esse país vai voltar a viver democracia.”









“Nós não somos um governo de um pensamento único. Somos um governo de pessoas diferentes. Mesmo pensando diferente, temos que fazer um esforço para que no processo de reconstrução do país a gente pense igual”, acrescentou.

Lula emendou ainda o compromisso de crescimento do país, com a geração de empregos. “É possível fazer o Brasil voltar a crescer com responsabilidade, distribuição de renda e de riqueza.”

Educação



Lula realiza na manhã desta sexta-feira (06/01) a primeira reunião ministerial com todos os 37 ministros (foto: Reprodução/TV Brasil)

Ao ministro da Educação, relatou que pretende se reunir com Camilo Santana para entender a situação das escolas e universidades. “Semana que vem, quero ter uma reunião com o ministro da Educação para ver quais escolas, universidades e institutos vamos visitar, para entender a situação e para recuperarmos. Vamos ter que colocar a mão na massa para produzir e reconstruir, melhorando a educação”, disse.

Combate à fome

Lula afirmou também que esse será “o mandato de sua vida”. “Eu tenho dito para todo o mundo que esse será o mandato da minha vida. Tenho uma obsessão para acabar com a fome no país, melhorar a vida do povo. Sei de gente que morreu com receita na cabeceira porque não tinha dinheiro para comprar remédio. Isso não pode acontecer.”

Mais cedo, por meio das redes sociais, o petista comentou a agenda, disse estar "otimista" com o início do governo e que a reunião servirá para organizar os trabalhos na primeira semana de Presidência.





"Hoje temos a primeira reunião ministerial, para organizar os trabalhos na primeira semana de presidência. Estou otimista com o início do governo. Pegamos a casa mal cuidada, mas já estamos trabalhando, porque nossa responsabilidade é muito grande com o povo brasileiro. Bom dia!", escreveu.