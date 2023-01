Marina Silva condiciona desmatamento zero a Nobel da Paz a Lula

Durante a cerimônia de posse como ministra do Ministério do Meio Ambiente e da Mudança do Clima, nesta quarta-feira (4/1), Marina Silva condicionou o fim do desmatamento ilegal no Brasil ao Prêmio Nobel da Paz a Lula (PT), presidente da República. Durante a cerimônia de posse como ministra do Ministério do Meio Ambiente e da Mudança do Clima, nesta quarta-feira (4/1), Marina Silva condicionou o fim do desmatamento ilegal no Brasil ao Prêmio Nobel da Paz a Lula (PT), presidente da República.















"Secretário (de Meio Ambiente) sabe que a taxa de sucesso dele será medida no dia que o presidente Lula extinguir a Secretaria Extraordinária de Combate ao Desmatamento e Ordenamento Territorial e Fundiário. E todos nós vamos trabalhar para que ele perca esse emprego, certo? Que não é dos mais fáceis, e nosso presidente ganhe o Prêmio Nobel da Paz", afirmou Marina Silva.





O Brasil conta com seis biomas: Cerrado, Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica, Pantanal e Pampa. Todos sofrem com o desmatamento em certo ponto, mas a Floresta Amazônica, por ser a maior floresta tropical do mundo, é vista como reguladora do clima em nível mundial.

Marina Silva

Marina Silva foi empossada ministra do Meio Ambiente nesta quarta. Ela substitui Joaquim Leite no cargo, que foi o ministro do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ao fim de 2022.