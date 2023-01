Gabriel Azevedo fixa três pilares para presidir a Casa

(foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

"Essas palavras serão o nosso lema, o nosso mote e a nossa prece. Essa é a minha, essa é a nossa santíssima trindade urbana: morar, trabalhar e transportar" Gabriel Azevedo (sem partido),presidente da Câmara Municipal de BH







Os membros da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH) tomaram posse em cerimônia ocorrida na tarde de ontem, na sede do Parlamento da capital, na Região Centro-Sul da cidade. O presidente da Casa, Gabriel Azevedo (sem partido), os dois vice-presidentes, Juliano Lopes (Agir) e Wesley da Autoescola (PP), a secretária-geral, Marcela Trópia (Novo), o primeiro-secretário, Ciro Pereira (PTB) e a segunda-secretária, Flávia Borja (PP), vão compor a Mesa Diretora no biênio 2023/2024. Avezedo foi eleito por um voto de diferença em pleito tumultuado ocorrido no início de dezembro e disse que moradia, trabalho e transporte serão o lema da Casa.

A cerimônia foi presidida por Nely Aquino (Podemos), até então ocupante do cargo. Em fevereiro, a parlamentar assume mandato de deputada federal. Também estava presente ao evento, o prefeito de BH, Fuad Noman (PSD), que foi recebido por Azevedo na porta da Casa legislativa. Após a execução do Hino Nacional e a apresentação das autoridades e familiares presentes à solenidade, a vereadora Flávia Borja leu um versículo da Bíblia. Em seguida, Nely Aquino discursou.





Ela agradeceu os integrantes da CMBH pelo tempo em que presidiu a Casa, em dois mandatos (2019-2020 e 2021 e 2022). "Ao final de dois anos, chegamos ao final de um projeto com paz de espírito e sensação de dever cumprido. Agradeço imensamente o apoio incondicional dos meus familiares. Estendo esse agradecimento a minha equipe."





A vereadora desejou sabedoria e sucesso para a nova Mesa Diretora da Casa. "Que sejam responsáveis, cordiais com a população e firmes no propósito da independência e soberania dessa Casa." Aquino também desejou sucesso para o governador Romeu Zema, que tomou posse para o segundo mandato também ontem. Após o discurso, ela empossou os integrantes da nova Mesa Diretora.





Em seu discurso, o novo presidente lembrou Juscelino Kubitschek como prefeito da capital mineira e Afonso Pena – o primeiro a ocupar a cadeira de presidente do Conselho Deliberativo, embrião do Poder Legislativo Municipal, em 1900. “Tornei-me vereador em 1° de janeiro de 2017 sobretudo por amar essa cidade. Prometi aos meus eleitores caráter, coerência e coragem", disse.





Azevedo destacou ainda a contribuição dos vereadores Henrique Braga (PSDB) e Nely Aquino para a Casa. Em seguida afirmou que a nova Mesa Diretora terá como foco três pilares: moradia, trabalho e transporte. "Essas palavras serão o nosso lema, o nosso mote e a nossa prece. Essa é a minha, essa é a nossa santíssima trindade urbana: morar, trabalhar e transportar", reforçou.





Ele agradeceu os demais integrantes da Mesa. "Somos seis membros de uma Mesa Diretora que não vai se cansar de atuar com o povo, para o povo e pelo povo." O novo presidente ressaltou ainda que seu mandato não será regido por interesses pessoais ou partidários. "Nesta cadeira, não vão se sentar meus interesses partidários ou pessoais. Nela vai se sentar um homem que entende a oportunidade que a vida está lhe concedendo. Quem apostar na mísera chance de eu desapontar essa cidade vai perder." O vereador também prometeu que a relação com a Prefeitura de BH será pautada por harmonia e independência. Ao final do discurso, Azevedo entregou uma homenagem para a vereadora Nely Aquino.