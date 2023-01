Durante discurso, Zema promete metrô e Rodoanel: 'Demandas históricas'

Governador reeleito Romeu Zema reforçou suas promessas de campanha (foto: Matheus Muratori/EM/D.A. Press)

Em cerimônia de recondução ao novo mandato, que aconteceu na manhã deste domingo (01/01), no Palácio das Artes, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, o governador reeleito Romeu Zema (Novo-MG) reforçou suas promessas de campanha e afirmou que está “criando condições” para que nos próximos quatro anos o estado tenha um Rodoanel Metropolitano e a capital, um metrô mais amplo. Zema aproveitou para criticar as gestões anteriores, que segundo ele, não deram a devida importância para “demandas históricas” de Minas Gerais.“Aqui na Região Metropolitana, por exemplo, com a capacidade técnica dos servidores do Estado, estamos criando as condições para destravar duas demandas históricas, que são a construção do novo Rodoanel Metropolitano e a expansão do metrô de Belo Horizonte, depois de tantos anos de promessas e nenhuma atitude efetiva por parte de quem prometia”, afirmou o governador.No mês de dezembro, Zema celebrou a privatização do metrô de Belo Horizonte. O leilão aconteceu na sede da B3 em São Paulo. A Comporte Participações S/A apresentou lance único no valor de R$25.755.111. Na ocasião, o governador afirmou que com a privatização do Metrô-BH, ele fecha com chave de ouro seu primeiro mandato.

“Baseado também no auxílio da equipe de competentes técnicos que fazem parte do nosso governo, a meta agora é acelerar o plano de ação, fazendo com que a cada dia dos próximos quatro anos uma demanda seja concluída e estejamos prontos para novas ações necessárias que inevitavelmente surgirão”, reforçou em outra parte do discurso.



Romeu Zema foi reeleito no primeiro turno das eleições de outubro, com mais de 6 milhões de votos - 56,18%. O governador e o vice Mateus Simões foram diplomados pelo Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG) no dia 19 de dezembro.