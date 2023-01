Zema exalta base para novo mandato, pede adesão ao RRF e conclusão de ações

Zema e Professor Mateus (Novo) durante pronunciamento do governador (foto: Jair Amaral/EM/DA Press) Governador reeleito de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo) exaltou neste domingo (1), em pronunciamento antes de tomar posse para o segundo mandato , uma possível nova base aliada na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) que, segundo ele, o ajudou a vencer as eleições de 2022. Zema também pediu adesão ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF) por parte do governo e também destacou que trabalhos, segundo ele já iniciados, estão em condições de conclusão tão logo.









Na sequência, Zema voltou a tocar no tema do RRF. A adesão ao regime é vista pelo Governo de Minas como solução para sanar uma dívida com a União que gira em torno de R$ 140 bilhões, mas é criticada pela oposição por gerar uma possível tensão a respeito de congelamento de salários e demais investimentos em Minas Gerais. O governador nega esta possibilidade.





"Eu destaco entre as realizações que nós precisamos avançar aqui, é a adesão ao Regime de Recuperação Fiscal que vai propiciar o equilíbrio nas contas públicas e consequentemente o estado ter condição de fazer os investimentos necessários que os mineiros precisam tanto. E além, é lógico, previsibilidade. Quem quer voltar para aquela situação catastrófica, caótica que nós tínhamos há quatro anos atrás?", disse.





Por fim, Zema citou alguns pontos em que o governo pretende empenhar no segundo mandato. Entre eles, a repactuação do termo de Mariana (por conta do rompimento de barragem de rejeitos minerais na Região Central de Minas, em novembro de 2015, que matou 19 pessoas e causou danos ambientais imensuráveis), expansão do Metrô de Belo Horizonte, construção do Rodoanel Metropolitano de BH e conclusão de obras relativas a hospitais regionais.





"E temos, como metas importantíssimas a conclusão dos hospitais regionais, que serão concluídos, seis hospitais. A repactuação do termo de Mariana, que está bem avançada. Reforço nas forças de segurança, vamos ampliar o efetivo. A recuperação das estradas que está em andamento e as obras tão importantes aqui na Região Metropolitana, do metrô e do Rodoanel. Então, tudo isso está encaminhado, já está acontecendo. E nós teremos aqui, quatro anos, se Deus nos iluminar, de muito desenvolvimento, de muitas realizações", finalizou o pronunciamento, de pouco mais de três minutos.





Posteriormente, Zema tomou posse para o segundo mandato como governador de Minas Gerais. Ele foi reeleito em primeiro turno nas eleições de 2022, em outubro, ao receber 56,18% dos votos válidos.