Zema sobre empreiteira do Rodoanel: 'Fez aqui na Itália algo invejável'

“Tivemos a oportunidade de visitar, no norte da Itália, uma rodovia que foi construída e também é operada pela mesma empresa que ganhou a concessão do nosso Rodoanel e que vai aplicar na Região Metropolitana de BH as mesmas técnicas. Vai fazer uma rodovia muito semelhante a que nós tivemos a oportunidade de percorrer aqui na Itália, e isso significa que nós vamos ter uma rodovia, no meu entender, mesmo não sendo engenheiro, das melhores do estado de Minas, se não a melhor. Serão 100 quilômetros do rodoanel, um percurso semelhante a esse que eles exploram aqui no norte da Itália, e a previsão é que essas obras já comecem no ano que vem. Então, nós estamos extremamente confiantes e, de certa maneira, até confortáveis, porque não é qualquer empresa que ganhou a obra para construir e também explorar o Rodoanel, é uma empresa com larga experiência e que fez aqui na Itália algo que é invejável”, disse o governador.