Zema exalta presença de prefeitos e os chama de 'sócios'

Cerimônia de posse de Romeu Zema na ALMG (foto: Matheus Muratoril/EM/DA Press)

O governador reeleito Romeu Zema (Novo-MG), que O governador reeleito Romeu Zema (Novo-MG), que tomou posse na manhã deste domingo (01/01), convidou prefeitos das cidades mineiras para serem convidados especiais da cerimônia de recondução ao novo mandato, que vai até 2026. No Palácio das Artes, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, Zema ressaltou que a parceria com as prefeituras foi essencial para a sua reeleição e afirmou que os executivos municipais e o estado de Minas Gerais são sócios.

"Meu governo representa todas as regiões e, sobretudo, a continuidade da boa relação entre o Estado e as prefeituras de Minas. Por isso, abrimos o Palácio das Artes para receber os prefeitos, vereadores, lideranças políticas e toda a sociedade civil, que foram fundamentais no trabalho de arrumar a casa que executamos ao longo desses quatro anos", disse.





"Foi esse esforço que possibilitou o reconhecimento dos mineiros que, em mais um voto de confiança, nos permitiram a reeleição em primeiro turno. (...) Costumo dizer que as prefeituras e o Estado são sócios. Se as cidades vão bem, Minas vai bem", continuou.





Durante o pronunciamento, o governador ressaltou ações dos quatro anos de gestão no estado e criticou os governos anteriores. Ele afirmou que agora conhece os problemas e soluções necessárias para o estado.





"Hoje, tenho a tranquilidade em dizer que conheço profundamente os problemas e as soluções para todo o nosso estado, que possui dimensões continentais e complexidades do mesmo tamanho", pontuou.





"Em quatro anos mostramos para o Brasil que um governo pautado nos ideais liberais, com corte de mordomias, respeito ao dinheiro público, com transparência, facilitando a vida de quem empreende, trabalha e produz, não só tem viabilidade política, como tem sucesso na melhoria dos serviços públicos e na qualidade de vida das pessoas", destacou Zema.