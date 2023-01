Apoiadores de Lula abrem bandeirão do Brasil durante a posse do presidente

Bandeirão do Brasil foi aberto por apoiadores que ouviam discurso de posse de Lula (foto: Reprodução/ TV Brasil)

Os milhares de apoiadores de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) coloriram a Esplanada dos Ministérios de vermelho para a posse do petista neste domingo , 1º de janeiro de 2023. Quando ele recebeu a faixa presidencial, uma grande bandeira do Brasil foi estendida pelos presentes em Brasília.Embora vermelho seja a cor predominante, apoiadores levaram diversas bandeiras nacionais menores para a cerimônia que marca o início do terceiro mandato de Lula e o retorno dele ao Planalto após 12 anos.O contraste cromático com as manifestações a favor do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), cujos apoiadores fazem uso mais ostensivo de elementos pátrios e das cores verde e amarela, movimentou as redes sociais.