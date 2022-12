André Quintão vai ser secretário do Ministério do Desenvolvimento Social

A ida de Quintão para um posto no segundo escalão do setor de Desenvolvimento Social foi adiantada ontem pelo Estado de Minas (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) O deputado estadual mineiro André Quintão, do PT, vai ser o Secretário Nacional de Assistência Social do Ministério do Desenvolvimento Social. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (30/12) pelo também petista Wellington Dias, futuro titular da pasta.





Assistente social e sociólogo, Quintão atuou no grupo de trabalho montado pelo gabinete de transição para debater temas ligados ao combate à fome. O comitê foi coordenado pela senadora Simone Tebet (MDB-MS), escolhida para o Ministério do Planejamento.









"O governo federal desconsiderou algumas conquistas, em políticas públicas, muito importantes, como o CadÚnico. O processo do CadÚnico foi muito importante em determinado período do Brasil. Ele é a base de informações para as políticas públicas. É um aspecto de política pública que o governo federal desconsiderou", criticou, à época.





Na Assembleia Legislativa, Quintão é o líder da coalizão de deputados que fazem oposição ao governo de Romeu Zema (Novo). Ele não tentou a reeleição pois se candidatou a vice-governador na chapa de Alexandre Kalil (PSD), que acabou derrotada.





O mandato dos deputados estaduais termina em fevereiro. Para assumir o cargo no governo federal já em janeiro, Quintão terá de renunciar ao assento parlamentar. Parte dos servidores do gabinete dele já foram exonerados a fim de facilitar a mudança.