Quintão sobre governo Lula: 'Onde estiver, vou contribuir na reconstrução'

Deputado participou de festival gastrônimico entre Restaurantes Populares da capital (foto: Ramon Lisboa/ EM/ D.A. Press) O deputado estadual André Quintão (PT), integrante do núcleo técnico de Desenvolvimento Social e Combate à Fome na equipe de transição governamental, disse que houve um desmonte de políticas públicas durante o governo Bolsonaro e que pretende atuar na estruturação de ações sociais participando ou não do governo federal a partir de 2023. O parlamentar esteve neste sábado (3/12) em um festival gastronômico que reuniu os restaurantes populares da capital mineira no Mercado da Lagoinha, Região Noroeste.









“A minha contribuição nesse momento é no grupo técnico de transição. Foi uma grande honra ter sido escolhido entre milhões de brasileiros já na primeira semana para iniciar esse trabalho. Eu moro aqui em Belo Horizonte, tenho mandato de deputado até 31 de janeiro e espero cumpri-lo. Inclusive, sou líder da bancada do PT na Assembleia Legislativa (ALMG). A partir de fevereiro, onde eu estiver, vou contribuir nesse processo de reconstrução, dentro ou fora do governo”, afirmou.









Após cerca de um mês de trabalhos na transição governamental, o deputado disse que a análise da situação atual do Brasil revela um cenário desafiador para o próximo governo, em especial na construção de políticas públicas no campo social.





“O diagnóstico geral dos relatórios dos grupos técnicos revela um verdadeiro desmonte das políticas públicas em nosso país e, em paralelo, uma realidade social que aponta para o número crescente de pessoas na situação de pobreza e de fome. O desafio é enorme, mas o presidente Lula já deixou claro que as políticas públicas sociais serão prioridade no seu governo. Nós temos desafios, ainda nesse período de transição, no âmbito de recomposição orçamentária em vários programas. Na própria PEC da do Bolsa Família, mas também em relação ao sistema único da Assistência Social, em relação à segurança alimentar, programas de fortalecimento da Agricultura Familiar e vários outros estão com orçamentos praticamente nulos. Então, nós temos um desafio agora no Congresso de buscar essa recomposição orçamentária para que, já a partir de 1º de janeiro, as equipes que assumirem tenham condição de iniciar uma reconstrução das políticas públicas no curto prazo”, avaliou.





O IV Festival Gastronômico dos restaurantes populares aconteceu neste sábado, no Mercado da Lagoinha, Região Noroeste da capital. O evento, neste ano, teve como tema, pratos à base de vegetais.