Lula: 'Ministérios vão aumentar, mas os gastos não'

Lula (PT) fez o anúncio no CCBB, em Brasília (DF), local onde funcionou o gabinete de transição de governo (foto: Evaristo Sá/AFP)

O presidente eleito Lula (PT) garantiu, nesta quinta-feira (22/12), que não haverá aumento de gastos no seu governo, que começa oficialmente em menos de dez dias."Vamos aumentar ministérios, mas não os gastos", declarou em pronunciamento, durante evento de apresentação do relatório final de transição de governo, na manhã desta quinta-feira (22/12).O futuro mandatário prevê trabalhar mais nesse terceiro mandato do que trabalhou nos dois primeiros. "Vamos fazer todo o esforço para que o pouco dinheiro que o país está arrecadando chegue às pessoas mais necessitadas", disse.Lula também anunciou o nome dos novos ministros do seu próximo governo e deixou um recado para os partidos que apoiaram a campanha. "Esperem que a vez de vocês chegará", afirmou.Com a previsão de 37 ministérios, ainda faltam 13 nomes para fechar a lista . A previsão é de que os últimos ministros sejam anunciados até o início da próxima semana.