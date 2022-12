Lula sobre Forças Armadas: 'Não foram feitas para fazer política'

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, na manhã desta sexta-feira (9/12), que “as Forças Armadas não foram feitas para fazer política e nem ter candidato”. A fala ocorreu na cerimônia em que o petista anunciou os cinco primeiro ministros do governo, que entrará em vigor no dia 1º de janeiro de 2023.

Segundo Lula, as Forças Armadas têm um papel importante e constitucional de cuidar da soberania do Brasil e defender o povo brasileiro de possíveis e eventuais inimigos externos.

“Quem quiser ser candidato, se aposente e se torne candidato. Mas, as pessoas ativas das forças armadas têm uma missão nobre, que é cuidar da segurança de 215 milhões de brasileiros, de cuidar das nossas fronteiras e de cuidar, eu diria, da nossa soberania”, completou o presidente eleito.

Durante o discurso, Lula também anunciou que José Múcio Monteiro , ex-ministro do Tribunal de Contas (TCU), será o ministro da Defesa. O presidente eleito retomou a tradição quebrada durante os governos de Michel Temer (MDB) e Jair Bolsonaro (PL) e volta a colocar um civil no comando da pasta da Defesa.

Na manhã de hoje, além de Múcio, Lula nomeou quatro ministros, no CCBB, sede do governo de transição. O ex-ministro da Educação e ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad ficará responsável pelo Ministério da Fazenda, o ex-governador do Maranhão Flávio Dino vai ocupar o Ministério da Justiça, o governador da Bahia Rui Costa será ministro da Casa Civil e o embaixador Mauro Vieira chefiará o Ministério das Relações Exteriores.