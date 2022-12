Adnet imita Moro em programa da Globo e internet reage

O humorista Marcelo Adnet é conhecido por suas diversas imitações; Moro foi a bola da vez nessa quinta (foto: TV Globo/Reprodução)

Nada escapa ao humor de Marcelo Adnet na Copa do Mundo do Qatar. Com o quadro Que Doha é Essa?, na Central da Copa, da Globo, ele faz piadas com as diferenças da sede do Mundial imitando famosos, como Galvão Bueno, Tite, o Rei Charles 3º, Gilberto Gil e Milton Cunha.Nessa quinta-feira (8/12), a bola da vez foi Sérgio Moro. Durante a Central da Copa, o humorista evocou mais uma vez o senador, imitação que já faz há algum tempo, e a internet prontamente reagiu. O momento do Twitter é de diversas opiniões sobre a performance que aconteceu, inclusive, com a presença do ator Marcelo Serrado, convidado do programa, que interpretou Sergio Moro em filme sobre a Operação Lava Jato."Adnet imitando o Moro no Central da Copa foi sensacional! (...) E o Marcelo Serrado ficou meio constrangido (por que será? rs)", escreveu um usuário."E o Marcelo Serrado todo errado vendo o Adnet imitando o Moro na #CentralDaCopa", publicou outro."O Adnet fazendo o Sergio Moro e o Marcelo Serrado de convidado", postou mais um. "Me matando de rir com o Adnet sacaneando o Sérgio Moro", "O moro igualmente seria um boneco dublado pelo marcelo adnet", "Adnet vc é cirúrgico! Faço das suas as minhas palavras!", foram mais postagens.Outras publicações criticaram o humorista."Foi ele q roubou os milhões q foram devolvidos p/ o governo? Ora, por favor Adnet. Saiba q quem elegeu o Lula foi o Bozo. Se tivesse concorrido c/ qq outro, tinha perdido. Agora colocar o Lula como herói de conduta ilibada, como se tivéssemos vivido na Suíça no gov do PT, aí é d+", diz um post."Ah, cala a boca Adnet! Você apoia um bandido vagabundo condenado por corrupção e lavagem de dinheiro, um cara que comandou o maior esquema de corrupção da história do país e desviou bilhões que poderiam ter sido usados em educação, segurança, saneamento e saúde! Vai dormir", acrescenta outro usuário.