Chico Pinheiro diz que Bolsonaro abandonou o cargo: 'Por que não renuncia?'

O jornalista Chico Pinheiro alegou que o presidente Jair Bolsonaro (PL) "abandonou" suas atribuições como chefe do Executivo. A declaração se dá em razão da ausência de compromissos na agenda oficial do presidente desde a sua derrota para Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições de 2022.

Em seu Twitter, o jornalista acusou Bolsonaro de acabar com as verbas orçamentárias de diversas áreas. Além disso, alegou que o Itamaraty, Ministério das Relações Exteriores, se manifestou sobre a destituição do ex-presidente do Peru , Pedro Castillo, sem nem ouvir o presidente Jair Bolsonaro.