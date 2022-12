Papai Noel sofre ataque na internet após rumores sobre seu voto

"Papai Noel comunista! Nem de longe deixo minha filha ver... que vergonha Garten!", afirma um seguidor (foto: Reprodução/Redes sociais) “Papai Noel comunista". É assim que alguns seguidores do Garten Shopping em Joinville, Santa Catarina, estão chamando o bom velhinho. O caso ganhou repercussão nesta semana, após especulações sobre o posicionamento político do homem que figura como símbolo do Natal, no local. Os comentários na rede social propõem boicote às ações.





Apesar de muitos usuários acreditarem que as pontuações surgiram por causa da cor da tradicional roupa usada pelo personagem, os perfis relatam como o alvoroço começou. Uma das responsáveis pelas manifestações na rede social justifica suas ações insinuando a existência de conteúdos em que o senhor que representa o Noel aparece com o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PL).









Com isso, uma quantidade intensa de comentários negativos tomaram conta das publicações do perfil oficial do shopping, no Instagram. Todas as imagens e vídeos em que o personagem do natal aparece é possível observar um confronto político entre o público. Pais demonstram vergonha e prometem não permitir que seus filhos frequentem o centro comercial.





Embate político

Em contrapartida aos posicionamentos negativos, seguidores se colocam em defesa do Papai Noel e criticam as ações ofensivas. Para essas pessoas, está faltando espírito natalino e amor.





O perfil do Garten Shopping não reage aos comentários na página. O Estado de Minas entrou em contato com o shopping, mas até o momento não obteve resposta.

Internet reage

No twitter, não demorou muito para o caso ganhar repercussão. Um perfil, também de Joinville, compartilhou com seus seguidores a história, em tom leve, imaginando como estaria o responsável pelas redes sociais do shopping. As imagens surpreendem outros usuários da rede.





“Toda vez eu penso que não posso ser surpreendida, mas eles se superam. Não é possível”, afirma uma conta.





O intérprete do bom velhinho era conhecido de uma jovem na rede social que relata que o senhor é uma “pessoa maravilhosa” e se sente triste ao ver a situação.





“Esse papai noel é meu antigo professor de história do ensino médio, uma pessoa maravilhosa que inclusive já se enfiou na frente de um aluno que segurava uma arma para proteger os demais estudantes. Triste ver esses "cidadãos de bem" cagando em cima do trabalho que ele faz com carinho”, conta uma usuária identificada como Leandra.

Com o caso, os perfis se movimentam para apoiar o trabalho do Noel e compartilham suas redes. No instagram, os novos seguidores depositam mensagens carinhosas para o senhor: “Estamos com você!”.