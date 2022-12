Lula terá encontro com Biden nos EUA antes da posse, garante Haddad

Lula e Biden se encontrarão ainda este ano, diz Haddad (foto: EVARISTO SA/ Jim WATSON / AFP)

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve se encontrar com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, antes de tomar posse, informou nesta quarta-feira (30/11) o ex-ministro da Educação Fernando Haddad.

A expectativa é a de que Lula também viaje para a Argentina antes de iniciar seu terceiro mandato presidencial, em janeiro de 2023.

"Teve um choque de credibilidade com a eleição do Lula. Ela está atraindo muito a atenção de investidores estrangeiros, pude constatar isso na viagem ao Egito e a Portugal", apontou o petista ao deixar o hotel onde está hospedado em Brasília, para voltar para São Paulo.

O ex-ministro fez referência à ida do presidente eleito para a COP27, em Sharm El-Sheikh, na primeira metade de novembro. Com escala em Portugal na volta, foi o único deslocamento internacional de Lula desde que foi eleito. Para ir ao evento, o petista pegou uma carona no jatinho do empresário José Seripieri Filho, dono da QSaúde, sendo foi alvo de críticas.

Ao se defender das acusações, em Portugal, ele se justificou dizendo que quem o convidou não poderia arcar com os custos da viagem e que seu amigo tinha um avião a disposição.





Potências do mundo

De acordo com Haddad, Lula recebeu também um convite para ir à China, mas a confirmação da viagem é mais difícil devido à falta de tempo de realizá-la antes da posse.

"Lula vai concluir o ano tendo conversado com as grandes potências do mundo", apontou o petista, acrescentando que algumas dessas conversas podem ser virtuais.