Vereadores de BH buscam consenso para nova direção da Câmara

16 dos 41 vereadores da Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH) se reuniram nessa quarta-feira (30/11) para discutir a Mesa Diretora da Casa. A nova direção será escolhida ainda este mês, no dia 12 de dezembro.O intuito do encontro foi estabelecer um diálogo com os vereadores para a eleição da nova Mesa Diretora da CMBH, para que não haja uma disputa interna entre os vereadores.





À frente das reuniões, o vereador Gabriel (sem partido) se coloca à disposição para a Presidência da CMBH pelos próximos dois anos. De acordo com o parlamentar, o intuito é estabelecer um "consenso" para que a Câmara permaneça com um clima de "diálogo e construção pela cidade".









Gabriel também conversou com o prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSDB), e a atual presidente da Câmara, Nely Aquino.





"Eu jantei na semana passada com o prefeito. Também estive nessa terça com a presidente da Câmara. Conversei com vereadores de diversos grupos e tenho colocado essa ideia que, se houver um racha na Câmara Municipal, a cidade pode se prejudicar, porque enquanto há uma disputa interna, uma briga de vereador entre vereador, a briga entre os problemas da cidade diminui", disse Gabriel.





A respeito da opinião do prefeito, ele diz que Noman se preocupa com uma presidência que "tenha uma relação republicana com a Prefeitura".

Para ele, a eleição de Nely, atual presidente da Câmara, foi parecida com o que ele está apresentando aos parlamentares. "Houve não uma disputa, mas um consenso, de que ela era uma vereadora independente, portanto a participação de vereadores mais ligados ao governo, vereadores ligados a mais deputados, e a gente conseguiu, portanto, criar um ambiente de muito diálogo interno na Câmara Municipal".





Nely assumiu a presidência em 2019 e foi reeleita em 2021 . Na última eleição, Aquino recebeu 34 dos 41 votos. Eleita deputada federal por Minas Gerais, deve deixar a CMBH em janeiro, para assumir a partir de fevereiro de 2023 uma cadeira na Câmara dos Deputados, em Brasília.





Gabriel conta que a disputa pela Presidência da Câmara se dá a partir do grupo de vereadores do deputado federal Marcelo Aro (PP), que tem 10 vereadores - a "Família Aro", e do grupo apoiado pelo prefeito da capital.





"Vai tendo um conflito meio que estabelecido entre o prefeito e o deputado federal Marcelo Aro, em relação ao grupo dele. Como eu converso muito bem com ambos, eu estou querendo evitar esse conflito com uma proposta de pacificação", destaca.





De acordo com o parlamentar, Aro não está no Brasil e por isso eles ainda não conversaram, mas chega na próxima semana e demonstrou disponibilidade para dialogar.





Da atual Mesa Diretora, apenas o segundo vice-presidente, o vereador Reinaldo Gomes (MDB) esteve presente na reunião, mas Gabriel garante que também conversou com os outros parlamentares.





"Já estive com todos os vereadores da Câmara Municipal, pessoalmente. Estava conversando hoje cedo com o vereador Pedro Patrus. Tenho uma reunião marcada logo mais com a vereadora Duda [Salabert]. Tenho uma reunião com a Bella [Gonçalves] também", disse.





Embora os vereadores Nikolas Ferreira (PL) Duda Salabert (PDT) e Nely Aquino tenham sido eleitos para a Câmara dos Deputados, e os vereadores Bim (Avante), Macaé Evaristo (PT) e Bella Gonçalves (Psol) eleitos para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), eles também participam da votação da nova Mesa Diretora.





Estiveram presentes no encontro dessa quarta (30) os vereadores Bim (PSD), Bruno Miranda (PDT), Cleiton Xavier (PMN), Fernando Luiz (PSD), Gabriel (sem partido), Gilson Guimarães (Rede), Hélio da Farmácia (PSD), Jorge Santos (Republicanos), Juninho Los Hermanos (Avante), Léo (União Brasil), Miltinho CGE (PDT), Professor Claudiney Dulim (Avante), Ramon Bibiano (PSD), Reinaldo Gomes (MDB) e Wanderley Porto (Mais Brasil).





Por estar fora de Belo Horizonte, o vereador Álvaro Damião (União Brasil) participou do encontro por conferência.





"Nosso grupo está muito firme, num propósito de construir uma candidatura, com um diálogo com a Prefeitura, com diálogo interno com a Câmara, e briga apenas pelos problemas da cidade".





Os vereadores devem se encontrar novamente na próxima quarta-feira (7/12), após a sessão plenária na Câmara Municipal.