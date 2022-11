BH: vereadores aprovam texto sobre pagamento de impostos municipais via Pix

Vereadora de BH quer pagamento de impostos via Pix para facilitar trâmites (foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

Os vereadores de Belo Horizonte aprovaram, nesta quinta-feira (17/11), em segundo turno, projeto de lei que permite à população o pagamento de impostos municipais por meio do Pix. Quarenta dos 41 parlamentares do Legislativo belo-horizontino votaram favoravelmente ao texto, apresentado por Marcela Trópia (Novo). A presidente da Casa, Nely Aquino (Podemos), não votou por ter a responsabilidade de comandar a sessão. A ideia segue, agora, para sanção ou veto do prefeito Fuad Noman (PSD).Entre os tributos cobrados pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) está, por exemplo, o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) . O projeto de Marcela Trópia prevê que, para quitar débitos do tipo, o contribuinte pode acessar QR Code, link, ou receber uma chave de pagamento. Assim, será possível recorrer ao Pix."O projeto pretende simplificar e modernizar e o pagamento de impostos na capital, facilitando a vida da população. Além de ser amplamente utilizado pelas pessoas, o Pix evita problemas com o código de barras, tempo de transferência do dinheiro e as longas filas no banco", disse Marcela. "Poder usar o Pix vai trazer muito mais praticidade para o empreendedor, que paga uma série de impostos e taxas ao longo do mês, e para o cidadão", completou, citando, justamente, o IPTU.

LEIA - Enfermagem vai ter deputado mineiro no Congresso; piso nacional é meta

O Pix foi criado em 2020 pelo Banco Central. Ao contrário das transferências tradicionais, é possível repassar montantes financeiros a qualquer hora do dia, sem a necessidade do pagamento de taxas por isso.