Câmara diz estar ciente de viagem de Eduardo Bolsonaro ao Catar

Eduardo Bolsonaro foi criticado por bolsonaristas por estar no Catar enquanto eles protestam em frente aos quartéis contra a vitória de Lula nas eleições presidenciais (foto: Reprodução/YouTube) Estado de Minas, que A Câmara dos Deputados afirmou, ao, que Eduardo Bolsonaro (PL-SP) avisou previamente que iria se ausentar entre os dias 23 de novembro e 5 de dezembro para uma viagem ao Oriente Médio, em caráter particular. O filho do presidente Jair Bolsonaro (PL) foi visto no Cata r na última segunda-feira (28/11), durante a partida entre Brasil x Suíça, válida pela fase de grupos da Copa do Mundo





Com o aviso prévio, Eduardo cumpre o regimento interno da Câmara dos Deputados, que no artigo 228, afirma que é necessário que o legislador deixe o presidente da Casa ciente sobre sua ausência e também a justifique.









Em redes sociais, o deputado federal disse que viajou ao Catar para Além disso, a Casa ressaltou que, apesar de constar na página oficial de Eduardo, no site da Câmara dos Deputados, que ele teria agenda para os dias em que está no Catar, não necessariamente isso significa sua presença nos compromissos. Alguns internautas, via redes sociais, estão questionando à Câmara se o congressista estaria “fingindo” que está comparecendo aos compromissos oficiais enquanto está no Catar.Em redes sociais, o deputado federal disse que viajou ao Catar para levar pendrives com informações do Brasil. A postagem gerou memes críticos

Leia a nota na íntegra

No dia 23 de novembro, o deputado Eduardo Bolsonaro informou à Presidência da Câmara dos Deputados que ficará ausente do país entre os dias 23 de novembro e 5 de dezembro, quando estará em viagem de caráter particular ao Oriente Médio. Não há ônus para a Casa.





Na página do deputado, no item Eventos Legislativos, é possível verificar se o deputado esteve presente nas reuniões oficiais da Casa. Importante ressaltar que a página inclui eventos legislativos de todas as comissões das quais o deputado faz parte e das sessões do Plenário. Não é uma agenda individual do parlamentar, mas sim uma agenda institucional da Casa. Por isso, é preciso checar a presença ao pesquisar a data e a reunião específicas.