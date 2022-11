Bia Kicis após jantar com Bolsonaro: 'Que bom rever nosso presidente!'

Bia Kicis e presidente Jair Bolsonaro em jantar dos membros do PL (foto: Redes Sociais/Reprodução) A deputada bolsonarista Bia Kicis (PL-DF) esteve ao lado do presidente Jair Bolsonaro no jantar de membros do Partido Liberal, em Brasília, na noite dessa terça-feira (29/11). Após o encontro, a parlamentar disse que foi bom rever o presidente.









No último sábado (26/11), Bolsonaro esteve em seu primeiro compromisso aberto desde a derrota no segundo turno, em um evento na Academia Militar das Agulhas Negras (Aman), no Rio de Janeiro.





Já na noite dessa terça-feira (29), participou do jantar com membros da sigla. Kicis compartilhou uma foto do encontro nas redes sociais.





"Que bom rever nosso Presidente @jairbolsonaro esta noite. Seguimos juntos", escreveu a deputada.

Que bom rever nosso Presidente @jairbolsonaro esta noite. Seguimos juntos. pic.twitter.com/MOhymS4u0D %u2014 Bia Kicis (@Biakicis) November 30, 2022