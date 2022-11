Marcos do Val posta extrato bancário e reclama de salário de R$ 33,7 mil

Cada senador da República tem o salário de R$ 33,7 mil por mês (foto: Pedro França/Agência Senado)

O senador Marcos do Val (Podemos-ES) usou as redes sociais, neste sábado (26/11), para reclamar do salário que recebe no Legislativo. No post, o parlamentar postou o extrato da sua conta bancária com saldo negativo.