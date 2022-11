Chefe do MPMG prioriza avanço tecnológico e relação com a sociedade

Procurador-geral de Justiça de Minas Gerais, Jarbas Soares Junior vai tomar posse para novo mandato no dia 12 de dezembro (foto: MPMG/Divulgação) A posse do procurador-geral de Justiça de Minas Gerais, Jarbas Soares Júnior, para um novo mandato à frente do Ministério Público Estadual (MGMG) foi marcada para o dia 12 de dezembro. A cerimônia será realizada no Palácio das Artes, com a presença do governador Romeu Zema (Novo). Mais votado nas eleições internas do MPMG, ele foi nomeado pelo governador na última quinta-feira (24/11) para o biênio 2023/2024.





O procurador-geral também anuncia uma forte atuação do MPMG no combate à criminalidade. “Teremos um olhar atento contra os crimes econômicos e contra a vida. Lugar de ladrão e bandido é na cadeia. Cuidar dos direitos fundamentais e da coisa pública será sempre o norte do Ministério Público”, garante Soares Júnior.





Ele já exerceu o cargo em três gestões - 2005/2006, 2007/2008 e 2021/2022. Para o novo mandato no comando do Ministério Público Estadual, Jarbas Soares Júnior recebeu 902 votos, o que corresponde a 88,4% dos votos do MP mineiro.





O procurador-geral de Justiça salienta que o MPMG cumpre seu papel de atuar como um permanente defensor da população. “Estamos trabalhando todos os dias, inclusive aos sábados e domingos, na defesa da sociedade, contra o crime e contra os desvios. Às vezes não conseguimos tudo, mas fazemos muito”, assegura.





A definição do procurador-geral ocorre em duas partes. Inicialmente, promotores e procuradores de Justiça votam para definição da lista tríplice; o governador é responsável por escolher o nome oriundo desta lista. Neste ano, apenas dois candidatos concorreram.



Três perguntas para Jarbas Soares Júnior, procurador-geral de Justiça





Ao concorrer a um novo mandato à frente do MPMG, o senhor teve os votos de quase 90% dos seus pares na eleição. Como recebeu essa votação? O que isso significou?



A votação sempre é importante porque demonstra que a classe está afinada com o procurador-geral. No Ministério Público, não há chefe como em outras instituições. Há líderes, que são respeitados e admirados pelo que são e representam. É preciso liderar pelo exemplo. A votação confere legitimidade, pois os membros do Ministério Público são muito exigentes. Noventa por cento é algo muito expressivo. Me impõe ainda maior responsabilidade.





Quais são os principais desafios do Ministério Publico Mineiro hoje?



Primeiro, não errar, na forma, sobretudo. Não errando, teremos menos resistências políticas. Temos que fortalecer a unidade interna, que é aquela linha que começa nas comarcas e termina nos Tribunais Superiores em Brasília. Além disso, fortalecer a autocomposição de conflitos, evitando a judicialização. Teremos um olhar atento contra os crimes econômicos e contra a vida. Lugar de ladrão e bandido é na cadeia. Cuidar dos direitos fundamentais e da coisa pública será sempre o norte do Ministério Público.





Quais são suas principais metas para mais um mandato à frente do MPMG?



Minhas metas como o Procurador-geral de Justiça são buscar o avanço tecnológico, melhorar as condições de trabalho da família Ministério Público e fortalecer nossos laços com a sociedade, sobretudo por meio de escutas. Parece fundamental, em outro plano, nos mostrar melhor para a sociedade. Passaram a ideia de que somos uns privilegiados e um ônus para a sociedade. Não somos. Já imaginou esse Brasil sem rumo de hoje sem o Ministério Público? Estamos trabalhando todos os dias, inclusive aos sábados e domingos, na defesa da sociedade, contra o crime e contra os desvios. Às vezes não conseguimos tudo, mas fazemos muito.





Quem é Jarbas Soares Júnior

O procurador-geral de Justiça, que será empossado para mais uma gestão, no dia 12 de dezembro, iniciou a carreira no Ministério Público em 1990. Atuou como promotor de Justiça nas comarcas de Januária, Manga, Ouro Preto, Mariana e Itabirito.





Disputou e venceu a eleição para conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), sendo aprovado pelo Senado Federal e nomeado pelo presidente da República.





Natural de Montes Claros e criado em São Francisco (Norte de Minas), Jarbas é casado com a advogada Cristiana Nepomuceno e pai de três filhos, também advogados.





No mais recente mandato, implementou projetos importantes como o Centro de Autocomposição de Conflitos (Compor), resgatou as relações institucionais da entidade e trabalhou para internacionalização do MP.