MPMG elege lista para procurador-geral de Justiça do biênio 2023/24

MPMG nomeia Jarbas Soares Júnior, com 902 votos, e João Medeiros Silva Neto, com 344, para integrar lista (foto: MPMG/Divulgação)

No início da noite desta quinta-feira (10/11) saiu o resultado da votação para formar a lista de nomes a procurador-geral de Justiça de Minas Gerais e que será encaminhada ao governo do estado. A nomeação corresponde aos anos 2023 e 2024.

Jarbas Soares Júnior recebeu 902 votos, e João Medeiros Silva Neto, 344. Vinte e três votos foram em branco, e 11, nulos. Os eleitores são os membros do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) em atividade.

O resultado foi anunciado pelo presidente da Comissão Eleitoral, Márcio Heli de Andrade, ao lado dos integrantes da comissão Carlos Eduardo Mafra Cavalcanti e Mário Drummond da Rocha.

O presidente da Comissão Eleitoral, depois da apuração, entregou a lista ao procurador-geral de Justiça, Darcy de Souza Filho. Os nomes serão encaminhados, na próxima quarta-feira, (16/11), ao governador do Estado, Romeu Zema (Novo). A nomeação sai em até 15 dias.

Jarbas Soares

Jarbas Soares Júnior exerceu o cargo de procurador-geral de Justiça do MPMG por três mandatos: 2005/2006, 2007/2008 e 2021/2022.

O procurador-geral iniciou carreira no Ministério Público em 1990. Disputou e venceu a eleição para conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), sendo aprovado pelo Senado Federal e nomeado pela presidente da República.

Natural de Montes Claros e criado em São Francisco (norte de Minas), Jarbas é casado com a advogada Cristiana Nepomuceno e pai de três filhos, também advogados.

No mais recente mandato implementou projetos importantes como o Centro de Autocomposição de Conflitos (Compor), resgatou as relações institucionais da entidade e trabalhou para internacionalização do MP.

João Medeiros Silva Neto

Natural do Rio de Janeiro, João Medeiros Silva Neto ingressou no MPMG em março de 1999, tendo exercido a função de promotor de Justiça nas comarcas de Montes Claros, Congonhas e Belo Horizonte.

Exerceu a função de assessor especial do procurador-geral de Justiça em 2003 e 2004. Entre 2016 e 2020, foi secretário-geral da Procuradoria Geral de Justiça.



* Estagiário sob supervisão do subeditor Thiago Prata