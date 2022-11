Colégio Maria Clara Machado é prejudicado por manifestações e aciona MPMG

Manifestações na Raja já duram uma semana (foto: Marco Vieira/EM/D.A Press) O Colégio Maria Clara Machado, na avenida Raja Gabaglia, precisou acionar o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) devido às manifestações de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL).

De acordo com o diretor do colégio, que fica no bairro Cidade Jardim, na região Oeste de Belo Horizonte, as aulas estão sendo prejudicadas pelo barulho provocado pelos manifestantes bolsonaristas em frente ao Exército.









A orientação foi que a instituição de ensino acionasse o Ministério Público. Conforme o diretor do colégio, José Donizetti, eles enviaram um ofício na última quinta-feira (3/11), mas até hoje não tiveram nenhum retorno. O Estado de Minas entrou em contato com o órgão, mas não obteve retorno até esta publicação. Tão logo o MPMG se manifeste, este texto será atualizado.

Manifestações prejudicam as aulas

Ainda de acordo Donizetti, há um grande fluxo de pessoas em toda a proximidade do Colégio, com barracas montadas, lixos descartados incorretamente e carros estacionados.





O colégio afirma que irá adequar as avaliações com o intuito de não prejudicar os alunos, mas ressalta que não consegue intervir em fatores externos.





"Do lado de fora do Colégio, contudo, o que foge totalmente do nosso alcance, o clima é de movimentação e, certamente, durante o dia, o barulho generalizado - discursos, músicas, hinos, buzinas - poderá incomodar bastante o nosso trabalho. Esperamos que, muito brevemente, tenhamos alguma posição das autoridades competentes quanto à situação constrangedora pela qual estamos passando, em função dos impactos das manifestações".

Trânsito liberado na Raja

O trânsito no local está sendo monitorado e, de acordo com BHTrans, na manhã desta segunda-feira (7/11), ainda há manifestantes no local, mas a via está liberada nos dois sentidos.

De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), os manifestantes podem ocupar o local e montar barracas, "desde que não atrapalhe o fluxo de pedestres". "Vale reforçar que manifestações políticas são acompanhadas pelo Tribunal Superior Eleitoral", destacou a PBH.





O órgão municipal também informou que a coleta de lixo está sendo realizada no período noturno e a varrição no local três vezes por semana, mas pede a "colaboração de todos para a manutenção do local".

Manifestações na Raja