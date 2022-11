EM se firma com cobertura plural, ampla e vitoriosa das eleições

Equipe de multimídia e redes sociais na redação do Estado de Minas no dia das eleições: produção e distribuição em diversas plataformas (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press)

Nunca houve, do ponto de vista do jornalismo, uma eleição tão complexa como a de 2022. Os desafios foram muitos: uma polarização extrema e extensa da sociedade, com “bolhas” difíceis de ser furadas; uma profusão de fake news e conteúdos de desinformação; a nacionalização de disputas regionais, com destaque para a eleição em São Paulo e, acima de tudo, Minas Gerais no centro das duas campanhas, com inúmeras visitas tanto de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) quanto de Jair Bolsonaro (PL) ao estado, de olho na máxima de quem vence entre os mineiros, vence para presidente.

Diante desse cenário, o Estado de Minas fez uma cobertura ampla e plural, de olho em todos os movimentos de presidenciáveis e de candidatos ao governo de Minas e ao Senado, pautada pelo equilíbrio e pelo rigor no compromisso com os fatos. A equipe foi reforçada com a chegada de novos profissionais, e foi desenhada uma estratégia que investiu em duas frentes: o foco estadual e a cobertura nacional.

A aposta deu certo. Entre julho e outubro, a audiência do Estado de Minas teve aumento de 154%, com recordes sucessivos de audiência, segundo o Google Analytics. Debates, como os que contaram com a participação dos presidenciáveis no primeiro e segundo turnos, receberam uma atenção intensa, com média de 50 reportagens produzidas por encontros entre presidenciáveis.

As constantes presenças de Lula e Bolsonaro em Minas foram registradas e noticiadas pelas equipes de reportagem do EM. Vale lembrar que, em um mesmo dia, 23 de setembro, quando o petista esteve em Ipatinga, no Vale do Aço, e o presidente Bolsonaro em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas, e em Contagem, na Região Metropolitana de BH, foram produzidas 30 reportagens sobre as duas visitas.

DE OLHO NO GOOGLE



Além de um imenso volume de conteúdo produzido ao longo das eleições, o Estado de Minas também adotou as melhores práticas de Search Engine Optimization, ou SEO, o que garante um melhor posicionamento do jornal nos resultados do Google.

Em tópicos regionais, como as visitas dos presidenciáveis ao estado ou as ações dos candidatos ao governo de Minas, o Estado de Minas dominou o resultado das buscas. Já nos tópicos nacionais, o EM foi o único veículo regional de comunicação a quebrar constantemente o domínio de portais sediados em São Paulo e Rio de Janeiro.

CRESCIMENTO NAS REDES



Em maio, o Estado de Minas fez um amplo investimento em sua equipe de redes sociais, com a contratação de profissionais exclusivos para trabalhar na distribuição de conteúdos e obras de adequação de um estúdio na Redação para a gravação de videocasts. E o resultado desse processo veio com o EM conseguindo resultados expressivos durante a cobertura das eleições.

O Twitter virou a vitrine da nossa produção, com coberturas em tempo real de debates, visitas de candidatos e da apuração das eleições. Apesar de ser a quinta rede social em percentagem de uso no Brasil, segundo dados do Statcounter GlobalStats, o Twitter é onde várias informações são divulgadas primeiro.

Com a prática diária de criar Moments sobre temas relevantes da disputa eleitoral, o Estado de Minas por várias vezes conseguiu destaque nessa ferramenta, criada para organizar histórias de forma prática para os leitores sobre fatos atuais.

No Instagram, a terceira rede social mais usada no Brasil, o alcance das publicações do Estado de Minas aumentou em mais de 70% somente em outubro. No Facebook, que lidera com folga o percentual de uso no Brasil, conforme o Statcounter, o alcance da página do EM subiu mais de 100% no mesmo mês.

ESTATÍSTICA E INFOGRÁFICOS



O Estado de Minas produziu conteúdos especiais relacionados aos resultados do segundo turno das eleições. Além da ferramenta de apuração em tempo real, conectada ao sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e atualizada automaticamente a cada 20 segundos, diversos profissionais se empenharam na elaboração de gráficos e textos informativos sobre a disputa nas 27 unidades federativas do Brasil.

O conteúdo “Mapa das eleições: veja como votaram Minas e Brasil no 2º turno” foi publicado na madrugada de segunda-feira (31/10), pouco depois de o TSE confirmar a apuração de 100% das urnas que deram a vitória a Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre Jair Bolsonaro (PL) na corrida presidencial no domingo (30/10). É um material de fácil navegação e bastante rico em números para os entusiastas de estatísticas.

A reportagem colheu dados da votação por estado e nas capitais, além das cinco regiões brasileiras e dos 34 municípios que compõem a Região Metropolitana de Belo Horizonte. Também foram apresentados a lista dos 27 governadores eleitos, a linha do tempo da contagem dos votos de Lula e Bolsonaro e o desempenho dos dois candidatos nos municípios mineiros visitados por eles.

Outro detalhe relevante foi o resultado próximo das urnas em Minas Gerais ao observado no Brasil. Considerando somente os eleitores do estado, Lula recebeu 50,2% dos votos válidos (6.190.960), enquanto Bolsonaro contabilizou 49,8% (6.141.310). No país, o petista obteve 50,9% (60.345.999), e o atual presidente 49,1% (58.206.354).

Mais perto dos jovens (e)leitores

Levar conteúdos informativos com linguagem ágil e descontraída para o público jovem, que tem como hábito buscar notícias principalmente em redes sociais, e também para aqueles que andavam afastados de debates eleitorais foi o objetivo da série especial Beabá da Política. O projeto respondeu, em 23 vídeos e reportagens, às principais dúvidas sobre conceitos políticos e regras eleitorais. Tudo de forma direta e fácil de entender. Um guia de consumo rápido e com linguagem audiovisual adaptada para o TikTok e redes sociais.

O relatório Juventude e Democracia na América Latina, publicado pela Fundação Luminate em janeiro de 2022, analisou como os jovens de quatro países latino-americanos (Colômbia, México, Brasil e Argentina) se relacionam com as informações, fake news e com a política de modo geral. O estudo, especialmente a parte brasileira, mostrava que a política era vista como corrompida e envelhecida. E que, por isso, havia uma tendência de buscar novidades e transparência (prestação de contas) via redes sociais.

O estudo orientou a produção do especial Beabá da Política, do Núcleo de Criação Multimídia do Estado de Minas e Portal Uai, que focou em responder às perguntas recorrentes, como as origens dos termos direita e esquerda e as funções dos deputados federais, senadores e de representantes do Executivo. Além de explicar as diferenças entre voto em branco e voto nulo, entre outros temas.

Todos os vídeos e reportagens da série estão disponíveis em nosso site e em nossos perfis no TikTok, Instagram, Kwai e YouTube.

Os vídeos, concebidos e produzidos para redes sociais e TikTok durante todo o período eleitoral de 2022, tiveram impacto expressivo. Somente entre setembro e outubro, na reta final da campanha eleitoral, as visualizações dos nossos vídeos no TikTok aumentaram mais de 5.800%, com alta superior a 710% nos acessos de nosso perfil. O engajamento do público com essas produções mostra que o formato agradou. Os comentários subiram 5.200% no último mês até o primeiro turno, percentual quase idêntico ao de compartilhamentos de nossas postagens.

O sucesso dos vídeos com linguagem mais jovem e formatos mais dinâmicos ao longo de 2022 motivou a criação de uma estrutura especial de cobertura no primeiro e segundo turnos. Uma equipe de repórteres ficou encarregada de escrever, gravar e editar vídeos para o TikTok e redes sociais. Ao todo, foram 26 vídeos somente nos dois dias de votação, todos gravados no estúdio de videocast da Redação do Estado de Minas.

Entrevistas exclusivas com os candidatos

Os veículos de imprensa ligados aos Diários Associados foram os únicos de Minas Gerais a entrevistar, no segundo turno da eleição presidencial, os três primeiros colocados da corrida ao Palácio do Planalto. O pool formado por Estado de Minas, TV Alterosa e Portal Uai gravou conversas exclusivas com o então candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com Jair Bolsonaro (PL), que concorreu à reeleição, e Simone Tebet (MDB), que terminou o primeiro turno na terceira colocação e resolveu apoiar Lula na votação final. As entrevistas com os três, gravadas durante passagens deles por cidades mineiras, foram transmitidas no “Jornal da Alterosa” e destrinchadas em matérias publicadas nas versões impressa e digital do EM. Todas estão disponíveis na íntegra no canal do Portal Uai no YouTube.

Os Associados abriram espaço, também, a todos os 10 candidatos ao governo de Minas Gerais que se dispuseram a participar de sabatinas. Eles foram convidados para 40 minutos de conversa no “EM Entrevista”, podcast de Política do Estado de Minas, e para um bate-papo de cinco minutos no “Jornal da Alterosa”. O EM recebeu, também, os nove concorrentes ao Senado Federal – entre eles, o deputado estadual Cleitinho Azevedo (PSC), vencedor do pleito.

Os conteúdos rumo à corrida eleitoral mineira começaram ainda em maio, quando o “EM Entrevista” passou a sabatinar, semanalmente, os pré-candidatos a governador. Houve espaço mesmo a figuras que não tiveram as candidaturas levadas adiante por seus partidos, a exemplo de Saraiva Felipe (PSB) e Miguel Corrêa (PDT). À época, o governador Romeu Zema (Novo) e Alexandre Kalil (PSD), segundo colocado na disputa estadual, passaram pelo “EM Entrevista”. Lideranças locais das campanhas de Lula e Bolsonaro, o senador Alexandre Silveira (PSD) e o deputado federal Marcelo Álvaro Antônio (PL) também tiveram o microfone dos Diários Associados à disposição.

Integrantes da cena nacional política, como o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP), também foram entrevistados com exclusividade pelo Estado de Minas. Um dos principais articuladores da campanha de Bolsonaro, ele comentou sobre a etapa mineira da corrida presidencial. Passaram pela bancada do podcast de Política, ainda, nomes como a deputada federal eleita Duda Salabert (PSD) e os parlamentares reeleitos Aécio Neves (PSDB) e Reginaldo Lopes (PT). Felipe d’Avila, presidenciável do Novo, também pôde expor suas ideias para o país.

Durante o período eleitoral, o EM deu oportunidade, também, aos candidatos a vice-governador de Minas Gerais por meio das chapas mais bem colocadas nas pesquisas exclusivas do Instituto F5 Atualiza Dados a respeito do páreo. Assim, por exemplo, foram entrevistados o vice-governador eleito, Mateus Simões (Novo) e o atual ocupante do cargo, Paulo Brant (PSDB). Simões, aliás, foi o primeiro a passar pela bancada após o fim do segundo turno presidencial.

Grande investimento em reportagens especiais

Durante todo o período eleitoral, a cobertura do Estado de Minas esteve de olho nas movimentações dos candidatos e eleitores, mas não se limitou aos acontecimentos diários. Com reportagens especiais, o EM apostou em um olhar mais abrangente para o cenário político de Minas e do Brasil, trazendo às páginas do jornal impresso e do portal on-line matérias com perspectivas históricas, conteúdo multimídia e uma percepção ampla do cenário eleitoral.

Em agosto, o jornal publicou uma série de reportagens destinada a recordar como eram os pleitos antes das urnas eletrônicas. Em “Nos tempos do voto em papel”, os leitores puderam recordar ou até mesmo conhecer pela primeira vez a realidade das eleições quando confusões na apuração de cédulas e limitações técnicas tornavam a escolha de governantes, mais morosa e amplamente sujeita a fraudes de várias espécies. A reportagem conversou com atores envolvidos nas votações manuais, cientistas políticos e mergulhou no acervo do EM para trazer à tona histórias de três décadas atrás que pareciam perdidas no imaginário político atual.

No clima da eleição mais polarizada da história brasileira desde a redemocratização, a reportagem do EM pegou a estrada para conhecer a cidade mais lulista e a mais bolsonarista de Minas Gerais. Em Itacarambi, Norte do estado, o petista conseguiu superar a marca de 80% dos votos no primeiro turno de 2006, quando foi reeleito. A matéria conta como a relação do então prefeito com o ministro do Turismo Walfrido dos Mares Guia ajudou a construir um cenário de amplo favoritismo para a reeleição do presidente. Neste ano, Itacarambi seguiu dando vitória a Lula.

A quase 700 quilômetros de distância e em cenário político ainda mais distante, está Perdigão, cidade do Centro-Oeste mineiro que nunca deu vitória a candidatos do PT e rendeu a Bolsonaro a maior votação percentual do estado em 2018. A reportagem mostrou como o município aderiu ao então candidato do PSL e seguiu o apoiando na tentativa de reeleição neste ano.

Ainda no clima de uma eleição polarizada e com foco das duas campanhas no decisivo voto do eleitor mineiro, o EM foi atrás de cada um dos 55 deputados federais eleitos para saber em quem eles votariam no segundo turno. Entre os que declararam apoio abertamente, 25 manifestaram desejo pela reeleição de Bolsonaro, enquanto 15 responderam favoravelmente à eleição de Lula. Na matéria, os parlamentares explicam o motivo das escolhas e deixam gravado seu posicionamento durante período histórico do país.

Já no domingo (30/10) da eleição e na segunda-feira (31/10) seguinte ao pleito decisivo, o jornal publicou a série “Uma avenida chamada Brasil”. Na via da região Centro-Sul de Belo Horizonte que carrega o nome do país, o EM mostra como o cenário nacional pode ser reproduzido em uma escala reduzida. Recordando a história da avenida, da cidade e do país, a reportagem foi do alto do tradicional Edifício Niemeyer até pontos onde as calçadas abrigam pessoas em situação de rua para traçar um retrato do povo brasileiro que foi às urnas na última semana.

As reportagens citadas e todas as outras produções do Estado de Minas durante o período eleitoral de 2022 estão disponíveis no portal em.com.br em texto, fotos e vídeos.