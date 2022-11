Veja a história das eleições pelas capas do jornal

(foto: Reprodução)

Em meio à polêmica sobre a credibilidade da urna eletrônica criada pelo presidente Jair Bolsonaro, o EM fez uma série de matérias lembrando como funcionava o sistema eleitoral brasileiro com o voto em papel.





Em uma reportagem especial, o Estado de Minas mostrou a importância estratégica das 10 cidades mineiras mais populosas e que poderiam definir a eleição: BH, Uberlândia, Uberaba, Montes Claros, Juiz de Fora,Ipatinga, Governador Valadares, Teófilo Otoni, Poços de Caldas e Pouso Alegre.Às vésperas do 1º turno da eleição, fomos às ruas ouvir o eleitor sobre o que poderia levá-lo a decidir o voto. As principais dúvidas eram sobre em quem votar para senador. No geral, a reportagem mostrou o desinteresse de alguns pela política e a descrença nos políticos.Capa do dia seguinte ao 1º turno da eleição, que mostrou o país dividido entre Lula e Bolsonaro, que disputariam o 2º turno. Outro destaque foi a reeleição de Zema ao governo de Minas, Cleitinho eleito senador e a votação recorde de Nikolas Ferreira para deputado federal.No dia delas, fomos perguntar para as crianças o que fariam se fossem presidente da República. E as respostas mostraram um nível de consciência maduro para os 10 meninos e meninas entre 7 e 10 anos entrevistados, que falaram sobre temas como meio ambiente e fim da discriminação.Antes de cumprir agenda em BH, o presidente Jair Bolsonaro concedeu entrevista exclusiva aos Diários Associados. Ao lado do principal aliado no estado, o governador Romeu Zema, o candidato à reeleição falou sobre a importância de Minas e suas propostas.Acompanhamos o primeiro debate do 2º turno entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL). Pela primeira vez, os dois candidatos conseguiram avançar um pouco mais nas propostas e comparações entre os dois governos, indo um pouco além de insultos.No dia em que Lula divulgou uma carta aos evangélicos e participou de uma celebração, e o candidato a vice na chapa de Bolsonaro, Walter Braga Netto, acompanhado de Zema, Nikolas e Cleitinho, esteve em culto em BH, mostramos a importância da religião nas campanhas.Estado considerado estratégico nas campanhas de Lula e Bolsonaro, Minas registrou 247 ocorrências de assédio eleitoral de patrões sobre empregados somente no 2º turno, recorde no Brasil. Ministério Público Trabalho, Federal e Estadual atuaram no combate.Em sua segunda passagem por Minas no 2º turno, Lula (PT) concedeu entrevista exclusiva à TV Alterosa, ao Portal Uai e ao Estado de Minas.Segundo ele, só JK investiu mais em Minas que seu governo (2003/2006 e 2007/2010). Criticou também o apoio de Zema a Bolsonaro.Os 16,2 milhões de votos de Minas, cuja votação é espelho do que acontece no país, se tornaram estratégicos para as campanhas de Lula e Bolsonaro, que visitaram o estado várias vezes pessoalmente e enviaram apoiadores de peso. Ouvimos também os eleitores.Em visita a Divinópolis e Belo Horizonte para fazer campanha para Lula, a senadora Simone Tebet (MDB) conversou com o Estado de Minas, Portal Uai e TV Alterosa em um intervalo da agenda e explicou porque decidiu optar pelo apoio ao petista no segundo turnoNo último debate antes do 2º turno, Bolsonaro e Lula trocaram ofensas e acusações a maior parte do tempo, com um chamando o outro de mentiroso em várias oportunidades e deixando várias perguntas sem respostas. Os candidatos perderam a chance de conquistar novos votos.No dia da eleição, o EM trouxe uma reportagem especial mostrando os anseios da população que mora, trabalha ou passa pela Avenida Brasil, na Região Central de BH, revelando os contrastes as necessidades e os desafios do país para o presidente eleito.Após uma disputada campanha, a votação mais acirrada da história brasileira após a redemocratização – com pouco mais de 2 milhões de votos de diferença – elegeu o petista Luiz Inácio Lula da Silva para o seu terceiro mandato, feito inédito. Bolsonaro foi o primeiro presidente a não se reeleger.