Aliados do PL vão recorrer de punição imposta por Moraes

Os partidos Progressistas e Republicanos, legendas que fazem parte da aliança que apoiou a campanha pela reeleição do presidente Jair Bolsonaro, não querem fazer parte da ação do Partido Liberal que contesta a validade do resultado de mais da metade das urnas eletrônicas no segundo turno.Os presidentes das duas legendas decidiram por essa posição depois que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, multou o PL em R$ 22,9 milhões . O presidente em exercício do Progressistas, deputado Claudio Cajado (BA), afirmou ontem que seu partido não faz parte da ação contra as urnas eletrônicas. "Não fomos consultados , não demos procuração. Entendemos que o processo eleitoral acabou", disse Cajado.









Alexandre de Moraes multou o PL em R$ 22 milhões ao negar o pedido feito pelo partido de verificação extraordinária do resultado do segundo turno das eleições. O pedido foi apresentado na terça-feira pelo presidente do partido, Valdemar da Costa Neto. Moraes considerou que a ação do partido não apresenta qualquer indício ou prova de fraude que justifique a reavaliação de parte dos votos registrados pelas urnas. O ministro considerou que houve litigância de má-fé – quando a Justiça é acionada de forma irresponsável.





Na sua decisão, proferida na noite de quarta-feira, Moraes determinou ainda o bloqueio e a suspensão dos repasses do fundo partidário ao PL e às legendas coligadas até que a multa seja quitada; a abertura de um processo administrativo pela Corregedoria-Geral Eleitoral para apurar "eventual desvio de finalidade na utilização da estrutura partidária, inclusive de Fundo Partidário"; e o envio de cópias do inquérito ao Supremo Tribunal Federal (STF), no âmbito da investigação sobre a atuação de uma suposta milícia digital para atacar a democracia e as instituições.





Com a reação de Republicanos e Progressistas, o PL do presidente Jair Bolsonaro fica isolado e pode acabar tendo de pagar a multa sozinho. Políticos aliados a Valdemar da Costa Neto tentaram nos últimos dias convencê-lo a abandonar a ideia de questionar a validade das urnas e o resultado da eleição, mas não tiveram sucesso. Esses mesmos aliados acham, no entanto, que a multa imposta por Moraes pode inflamar ainda mais os bolsonaristas, levando-os a mais ações contra o resultado da eleição e ataques ao TSE.