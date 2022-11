Mourão considera multa absurda e critica Moraes: 'Ápice do autoritarismo'

Nessa quarta-feira (24/11), Moraes condenou o partido a pagar uma multa de R$ 22,9 milhões e bloqueou o fundo partidário da sigla e dos aliados Progressistas e Republicanos. Mourão considerou a atitude o "ápice do autoritarismo''.A declaração do senador eleito pelo Rio Grande do Sul foi feita em uma publicação no Twitter, nesta quinta-feira (25/11). Ele considerou "ápice do autoritarismo" a reunião que ocorreu ontem (23) entre Moraes e comandantes das polícias militares (PMs)."Hoje, rumamos para um precipício. Assim, é chegada a hora da direita conservadora se organizar para combater a esquerda revolucionária. Necessário é reagir com firmeza, prudência e conhecimento; dentro dos ditames democráticos e constitucionais,para restabelecer o Estado Democrático de Direito no Brasil", escreveu Mourão.