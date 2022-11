Soraya Thronicke sobre multa ao PL: 'Já começaram a pedir o Pix?'

Soraya Thronicke frisou nas redes sociais que o PL não pode usar fundo partidário para pagar multa (foto: Miguel Schicariol/AFP)

A senadora Soraya Thronicke (União Brasil-MS) usou as redes sociais, na tarde desta quinta-feira (24/11), para comentar a decisão do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, de multar o Partido Liberal em R$ 22,9 milhões depois do pedido de invalidação de 259 mil urnas no segundo turno da eleições.