Mourão ataca decisão de Alexandre de Moraes: 'Reagir com firmeza'

Mourão pede que a direita conservadora se una para "combater a esquerda revolucionária" (foto: Agência Brasil/Reprodução)

Eleições

O vice-presidente da República e senador eleito Hamilton Mourão (Republicanos) voltou a atacar o ministro Alexandre de Moraes nesta quarta-feira (24/11). Ele acusa o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de usar seu poder para se vingar do Partido Liberal (PL).A declaração do senador eleito pelo Rio Grande do Sul foi feita em uma publicação no Twitter. Na terça-feira (23/11), Moraes negou o pedido da coligação de Jair Bolsonaro para anular o segundo turno das eleiçõe s e condenou o partido ao pagamento de uma multa de R$ 22,9 milhões.Segundo Mourão, o TSE não teria autoridade para rejeitar o recurso do partido. "Supressão discricionária do direito de recorrer e sanções desproporcionais configuram vingança, tudo que o país não precisa neste momento", escreveu.Em outra publicação, o senador eleito criticou a reunião de Alexandre de Moraes com comandantes das polícias militares, que ocorreu ontem, e descreveu o encontro como o "ápice do autoritarismo".O vice de Bolsonaro fala em unir a direita conservadora para "reagir com firmeza, prudência e conhecimento; dentro dos ditames democráticos e restabelecer o Estado Democrático de Direito no Brasil".Lula foi eleito presidente do Brasil com 60.345.333 votos (50,9% dos válidos), contra 58.206.354 de Bolsonaro (49,1%). No dia 1º de janeiro de 2023, ele assume o terceiro mandato não consecutivo à frente do Palácio do Planalto e se torna o político mais vezes levado ao comando do Poder Executivo pelo voto direto na história da República. O petista já havia dirigido o país de 2003 a 2010.